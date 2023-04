Nell’anticipo di Promozione la X Martiri va ko a Vado

vadese

1

x martiri

0

Neanche la trasferta contro la Vadese già retrocessa ha interrotto la serie poco felice dei biancazzurri, cui manca la vittoria dal 12 febbraio, a Trebbo di Reno. Ieri sull’Appennino i ragazzi di Ricci sono stati spreconi, gettando occasioni in formato industriale, finché alla prima opportunità i bolognesi hanno trovato il gol partita, un gran tiro dalla distanza messo a segno al 25’ della ripresa, una bordata che si insacca all’incrocio dei pali dove Manfredini non può arrivare. La X Martiri non ci sta, Pagani e Bigoni hanno delle opportunità per trovare almeno il pareggio, ma non riescono a centrare la porta. Gli uomini di Ricci devono riprendere al più presto a fare punti per non rischiare di essere risucchiati nella bagarre dei play out: il Cavezzo è sotto di quattro punti, ma con una partita in meno, in casa con l’Atletico SPM, uno scontro diretto per la salvezza.