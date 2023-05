Nerazzurri in vantaggio sul numero di vittorie L’ultima dei biancazzuri risale a dicembre 2020

Il Pisa occupa il quinto posto tra le squadre che la Spal ha affrontato più volte nel corso della propria storia, ben 56. Con un bilancio leggermente favorevole ai nerazzurri che hanno vinto 22 volte contro le 20 dei biancazzurri, mentre 14 volte il match si è concluso in parità. Il Pisa ha compiuto il sorpasso negli ultimi due anni, perché tra marzo 2021 e dicembre 2022 ha vinto tre scontri diretti su quattro, pareggiandone uno. L’ultima vittoria della Spal contro i toscani risale al 5 dicembre 2020, quando la squadra di Marino rifilò un sonoro 4-0 a quella di D’Angelo con doppietta di Paloschi e reti di Tomovic e Di Francesco. Sembrava che quella Spal fosse lanciata verso l’immediato ritorno in serie A, invece le cose cambiarono radicalmente dopo il giro di boa. E al tecnico siciliano fu fatale proprio la sconfitta rimediata nel girone di ritorno all’Arena Garibaldi: il 3-0 per i nerazzurri indusse infatti la società di via Copparo ad esonerarlo per puntare su mister Rastelli. L’ultima vittoria della Spal sul campo del Pisa invece è datata 9 ottobre 2016 con rete di Arini. In quel momento del campionato di serie B pareva un colpaccio prezioso in chiave salvezza, invece poi la squadra di Semplici conquistò la promozione. s.m.