"Nessuna sanzione per Lorenzo Bazzoni Si tratta di un professionista rispettabile"

Dall’avvocato Giorgio Altieri, riceviamo e pubblichiamo.

Scrivo in nome e per conto del Dott. Lorenzo Bazzoni, consigliere di amministrazione della SPAL S.r.l., in relazione all’articolo “I fratelli Bazzoni sanzionati per affari petroliferi.

Sarebbero loro la famiglia che affianca Tacopina”, pubblicato il 27 aprile 2023 su Il Resto

del Carlino – Ferrara, a firma Re.Fe. nonché sull’edizione on line tuttora reperibile all’indirizzo

“https:www.ilrestodelcarlino.itferrarasporti-fratelli-bazzoni-sanzionati-per-affaripetroliferi-sarebbero-loro-la-famiglia-che-affianca-tacopina-c4465888”.

Il Dott. Lorenzo Bazzoni, mio tramite, intende precisare che è professionista rispettabile, che

esercita la propria attività professionale in Italia, non è mai stato sanzionato da chicchessia per

“affari petroliferi” e respinge fermamente ogni illazione e accusa del tutto infondata contenuta

nel predetto articolo.

Si chiede, pertanto, l’immediata pubblicazione della presente quale formale dichiarazione di

rettifica ai sensi della legge sulla stampa.

PREVENDITA.

Prosegue a buon ritmo – soprattutto in curva Ovest – la prevendita per la partita Spal-Perugia, in programma domani alle 16,15 allo stadio Mazza. In occasione del match contro il Grifo, tutti i biglietti acquistati in fase di prevendita sono scontati del 50% rispetto al prezzo intero dei tagliandi.

I tagliandi sono quindi disponibili a partire da 8 euro in curva Ovest e curva Est, da 11 euro in gradinata e da 12 euro in tribuna (tutte le informazioni sui prezzi sono disponibili sul sito della Spal).

Dalle 12,30 alle 17 di del giorno della partita apriranno le biglietterie dello stadio Mazza a prezzo intero ma senza alcuna maggiorazione, con i seguenti orari: quella di corso Piave angolo via Ortigara dalle 12,30 alle 17 e quella di via Cassoli dalle 13,30 alle 16,15.

Per tutta la fase di prevendita è possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura.