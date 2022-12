Nessuno spallino nei primi 19 marcatori

Assicurandosi sul mercato prima Moncini e poi La Mantia, la Spal era certa di tornare a frequentare i piani alti della classifica marcatori di serie B dopo due stagioni deludenti. Invece, al giro di boa nei primi 19 posti della graduatoria dei bomber non figura nemmeno un giocatore biancazzurro. Moncini e La Mantia sono infatti appaiati al 20° posto a quota quattro reti, un bottino piuttosto scarno stando alle aspettative della vigilia del campionato. Fa impressione soprattutto la parabola di La Mantia, che dopo aver realizzato quattro gol nelle prime cinque giornate non ha più segnato nelle successive 14! Un percorso simile a quello effettuato un anno fa da Colombo, che partì fortissimo per poi fermarsi improvvisamente. Moncini invece ha cominciato col freno a mano tirato, per poi crescere alla distanza fino all’infortunio che lo ha costretto a restare ai box nelle ultime tre partite.