Netta sconfitta per il Cus a Piacenza

Esce sconfitto da Piacenza per 31-7 il Cus, che subisce parecchio la pressione in mischia dei Lyons ed è costretto ad un match in salita. I padroni di casa si confermano in questo modo i favoriti per la promozione, forti di una rosa competitiva e un gioco efficace. Piacenza passa dopo due giri di lancette, poi bissa a metà frazione sfruttando palloni in avanzamento e una difesa ospite non impeccabile. Prima del riposo un’altra segnatura dei padroni di casa a fissare il parziale su un emblematico 19-0. Nella seconda frazione il Cus, grazie agli innesti in mischia di Rimessi e Bellunato, rialza la testa e prova a giocare più palloni. Su uno di questi, invero di recupero, la volata di Maratini frutta gli unici punti di giornata. Purtroppo sul 19-7 è un fuoco di paglia e l’uscita anzitempo di Bellunato facilita ulteriormente il compito dei piacentini che con altre due segnature si assicurano meritatamente il punto di bonus offensivo.

j. r.