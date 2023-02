Niagara al tappeto Primato più lontano

Il colpaccio sul campo della capolista Crevavolley aveva rilanciato le ambizioni della Niagara, che nell’ultimo turno però ha rimediato una sconfitta molto pesante. Al palasport di Ferrara infatti i granata si sono arresi in tre set all’Univolley Carpi, avversario impegnativo ma teoricamente alla portata della squadra di Forte, che invece ha alzato bandiera bianca senza nemmeno giocarsela punto a punto. I parziali del resto sono piuttosto eloquenti: 16-25, 18-25 e 19-25, con la 4 Torri Volley che resta in terza posizione ma perde terreno dalla prima della classe Crevavolley, balzato a +5. Al secondo posto c’è la Meccanica Gallonese, che ha due punti più della Niagara pur avendo disputato una gara in meno.