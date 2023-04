Niagara ancora ko Carpi passa in 4 set

Seconda gara di playoff e seconda sconfitta per la Niagara, che al palasport di Ferrara perde in quattro set contro l’Univolley Carpi (1-3 il punteggio finale, con parziali 20-25, 25-18, 21-25, 14-25). A differenza di quanto accaduto a Parma contro la Polisportiva Baganzola, i granata se la giocano a lungo alla pari, cedendo però nei momenti chiave dei set. L’Univolley Carpi – che aveva vinto anche la gara di esordio, 3-0 contro Paolo Poggi Volley – si impone nel primo parziale indirizzando il match sui propri binari (20-25). La squadra di Forte però non ci sta, e rimette la gara in equilibrio disputando un grande secondo set (25-18). Il terzo set è quello che di fatto decide l’incontro, con gli ospiti che si aggiudicano i punti decisivi riportandosi avanti (21-25). Niente da fare poi nel quarto parziale, con l’Univolley Carpi che sfrutta l’inerzia a proprio favore chiudendo i conti sul 14-25. Sabato prossimo è in programma il terzo incontro dei playoff, con la Niagara che ospiterà Paolo Poggi Volley.