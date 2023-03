Niagara ancora ko Playoff da conquistare

Disco rosso a Bastiglia (provincia di Modena) per la Niagara, che perde 3-0 contro la capolista Meccanica Gallonese e mette a repentaglio l’accesso ai playoff del campionato regionale di serie C. I granata – finiti ko coi seguenti parziali: 25-15, 27-25, 25-17 – sono ancora padroni del proprio destino, ma sabato prossimo al palasport di Ferrara contro Cavezzo servirà una vittoria da tre punti per assicurarsi la qualificazione alla seconda fase. Già, perché la squadra di Forte occupa il quarto posto a braccetto col Real Sala Bolognese a 34 punti, ma la Niagara è in vantaggio e ha la chance di centrare l’obiettivo minimo stagionale. Anche perché i granata ospiteranno Cavezzo mentre il Sala Bolognese se la vedrà con la Meccanica Gallonese.