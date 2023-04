Niagara, ecco il girone dei playoff I granata saranno la mina vagante

È quasi tempo di playoff per la Niagara, che sabato scorso ha superato Cavezzo nell’ultima giornata chiudendo in quarta posizione una regular season a corrente alternata. La netta sensazione è però che ai playoff la squadra di Forte potrà rivelarsi una mina vagante, azzerando tutto quello che è accaduto nella prima fase della stagione. I granata sono finiti nel girone E assieme a Polisportiva Baganzola (provincia di Parma) che ha vinto il proprio raggruppamento, Paolo Poggi Volley (provincia di Bologna) che ha chiuso in seconda posizione il girone romagnolo e Univolley Carpi (provincia di Modena) che è arrivato subito davanti alla Niagara nel girone B. La prima classificata sarà promossa direttamente in serie B. I playoff si disputeranno con gare di andata e ritorno dal 15 aprile al 20 maggio. Nel frattempo, per la prima volta nella storia del club la 4 Torri Volley è stata invitata al Trofeo Cornacchia di Pordenone, il più importante torneo al mondo riservato alla pallavolo giovanile. La competizione si svolgerà a partire da venerdì prossimo, con la consueta inaugurazione per le strade della città friulana, mentre le finali in programma a Pasquetta si svolgeranno al Palasport Crisafulli. I granata parteciperanno con le selezioni under 17 e under 19: "Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi per la partecipazione delle nostre due formazioni al Trofeo Cornacchia – commenta Matteo Bernard, responsabile del settore maschile –. La considero un ulteriore scalino di crescita per i ragazzi e per la società: andiamo a Pordenone col desiderio di ben figurare, ma soprattutto con l’obiettivo di vivere una bella esperienza di pallavolo". La Niagara under 17 se la vedrà con Dragons Volley Lugano, Agorà Volley Carate Brianza e Portogruaro Volley. Nella categoria under 19 invece i granata affronteranno la Nazionale della Germania, Volley Bassano e i padroni di casa del Tinet Prata.

