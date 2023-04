Niagara, il cammino playoff inizia da un ko Polisportiva Baganzola superiore, si impone in 3 set

Nulla da fare per la Niagara nella prima giornata dei playoff di serie C. A Parma, la Polisportiva Baganzola non fa sconti ai granata imponendosi con un secco 3-0. I padroni di casa – che avevano conquistato il primo posto nel proprio girone di regular season e si candidano in maniera autorevole alla promozione in serie B – si sono aggiudicati il primo set agevolmente (25-17). E poi non si sono fermati, vincendo il secondo 25-21 e il terzo 25-19. Si tratta di un ko che era da mettere in conto per la 4 Torri Volley, che sabato prossimo al palasport di Ferrara ospiterà l’Univolley Carpi.

La Niagara può comunque consolarsi con la qualificazione della selezione under 19 alla fase finale del campionato per il terzo anno di fila.

Nel frattempo, il responsabile del settore maschile della società granata Matteo Bernard ripensa con orgoglio alla Cornacchia World Cup: "Sono molto soddisfatto dell’esperienza fatta dai nostri ragazzi, sia dal punto di vista tecnico che da quello umano. In under 19 eravamo inseriti in un girone molto competitivo e in tutte le partite perse al decisivo terzo set ci è mancato un pizzico di cinismo e lucidità per chiudere i conti.

In under 17 invece abbiamo vinto il girone e perso 3-2 il quarto di finale con i finalisti del Prata. Il bicchiere è senz’altro mezzo pieno".