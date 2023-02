Niagara in crisi Secondo ko di fila

La sconfitta in tre set rimediata contro l’Univolley Carpi purtroppo non è stata un episodio isolato. Anche nell’ultimo turno infatti la Niagara ha perso con secco 3-0, peraltro contro un avversario ostico ma tutt’altro che imbattibile come il Real Sala Bolognese. Il secondo ko di fila senza conquistare nemmeno un parziale rappresenta un campanello d’allarme di non poco conto per la squadra di Forte, che se fino ad una dozzina di giorni fa sognava il primo posto in classifica ora si ritrova a distanza siderale dalla capolista Crevavolley. Sembra passata una vita da quando ad inizio febbraio i granata hanno espugnato il palazzetto della prima della classe, che oggi è addirittura a +8 sulla 4 Torri Volley. Ma non è tutto, perché se la Meccanica Gallonese è seconda a -5 da Crevavolley ma con una gara in meno, la Niagara è stata agganciata al terzo posto dall’Univolley Carpi a 29 punti. Non resta che guardare avanti, venerdì alle 21,15 contro Modena Est.