Niagara, scattano i playoff A Parma la prima uscita

Tempo di playoff per la Niagara, che stasera alle 21 a Parma fa visita alla Polisportiva Baganzola. È la prima gara di andata del girone E che coinvolge la squadra di Forte, che dopo essersi qualificata – non senza qualche affanno – alla seconda fase del campionato ora si candida a recitare il ruolo di mina vagante. Baganzola però è un avversario particolarmente ostico, che ha vinto il girone A di serie C con un bilancio di 16 vittorie e due sconfitte. I granata invece sono arrivati quarti con un ruolino di marcia di 13 vittorie e sette sconfitte, disputando quindi due gare in più. Oltre a Polisportiva Baganzola e Niagara, il girone E dei playoff comprende anche Paolo Poggi Volley e Univolley Carpi, che nei rispettivi raggruppamenti si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. Sulla carta quindi i playoff partono in salita per la Niagara, che ha però le carte in regola per sovvertire i pronostici e insidiare le squadre che puntano alla promozione in serie B. Ma la 4 Torri Volley è stata protagonista anche nel lungo weekend di Pasqua, partecipando alla prestigiosa Cornacchia World Cup di Pordenone, probabilmente la più importante competizione giovanile internazionale. Il club granata ha brillato soprattutto con la selezione under 17 di coach Piva, che ha chiuso il torneo al quinto posto.

Più complicato il percorso che ha dovuto affrontare l’under 19 di coach Forte, che dopo essersi confrontata con avversarie di alto livello si è piazzata in diciassettesima posizione.

s.m.