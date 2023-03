Niagara torna a sorridere dopo tre sconfitte di fila

Dopo tre sconfitte di fila tanto pesanti quanto inaspettate contro Univolley Carpi, Real Sala Bolognese e Modena Est, che hanno compromesso la corsa per il primo posto in classifica, la Niagara si rimette in carreggiata superando in quattro set Soliera Volley. La squadra modenese non è certo una corazzata (occupa la penultima posizione con un bilancio di quattro vittorie e 12 sconfitte), ma ultimamente i granata avevano perso ogni certezza e tornare al successo – a prescindere dal valore dell’avversario di turno – era di importanza capitale. Inoltre, è una vittoria che pesa parecchio, se si considera che la squadra di Forte scavalca l’Univolley Carpi riprendendosi il terzo posto in classifica a quota 32 punti.

A -11 dalla capolista Crevavolley e -5 dalla Meccanica Gallonese (che però ha disputato una gara in meno), +1 sul Real Sala Bolognese e +2 sull’Univolley Carpi. Tornando al match disputato al palasport di Ferrara, la Niagara si è imposta 3-1 nonostante la partenza ad handicap. Già, perché gli ospiti si sono portati in vantaggio aggiudicandosi il primo set (22-25). Uno schiaffo che ha scosso i granata, che nei parziali successivi non hanno fatto sconti a Soliera Volley (25-13, 25-22, 25-15). Nel prossimo turno la squadra di Forte osserverà il proprio turno di riposo e tornerà in campo sabato 18 marzo in casa contro Ama San Martino in Rio.

s.m.