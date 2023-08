Nicolò, 19 anni e idolo della Ovest

È una stagione speciale per Nicolò Contiliano, che un anno fa si apprestava a cominciare il campionato Primavera dopo aver vinto lo scudetto under 18 da capitano e adesso è diventato un giocatore simbolo della prima squadra. Il precampionato non è stato fortunato per il centrocampista di Santa Maria Maddalena, che contro l’Imolese ha rimediato un infortunio al ginocchio che gli impedirà di essere al proprio posto sabato. Per fortuna però il legamento crociato non ha subito alcun danno, e presto tornerà a disposizione con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella nuova Spal. Il popolo biancazzurro non vede l’ora di riabbracciarlo, scorgendo in lui l’attaccamento alla maglia e lo spirito di appartenenza che ormai nel mondo del calcio è in via di estinzione. Contiliano ha appena compiuto 19 anni, e sono in molti a scommettere che prima o poi diventerà il capitano della Spal.