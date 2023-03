Nicolò Astori campione d’Europa nel triathlon Ora arriva la chance iridata, tra un mese a Ibiza

Dopo il successo ai campionati mondiali di Duathlon Junior disputati a Targo Mures lo scorso anno, arriva un’altra vittoria per Nicolò Astori, questa volta all’Europe Duathlon Junior Cup svoltasi a Caorle sabato scorso. Una giornata speciale, quella vissuta dall’Italia ai Campionati Europei di Duathlon Sprint Élite, Paraduathlon ed Age Group e i Campionati Europei di Duathlon Standard Age Group di Caorle, nei quali le azzurre e gli azzurri hanno conquistato 12 medaglie d’oro, 6 d’argento e 8 di bronzo. Il titolo continentale Junior maschile 2023 se lo è aggiudicato Nicolò Astori, ferrarese classe 2004, portacolori del Raschiani Triathlon Team, che ha preceduto il campione in carica portoghese Joao Nuno Batista. Una gara che ha impegnato gli atleti in 5km di corsa, 20 km di ciclismo e un ultima frazione di 2,5 km corsa: Astori ha disputato una gara eccezionale, vincendo il titolo individuale anche grazie a un exploit nella frazione di bicicletta. Appena è sceso dalle due ruote ha preso un vantaggio incolmabile.

Nicolò Astori – studente dell’ultimo anno del Liceo Roiti – vincendo la gara di Caorle si è guadagnato la convocazione ai campionati mondiali in programma a fine aprile a Ibiza.