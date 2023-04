Niente vendita online per il match col Brescia Acquisti nei punti Vivaticket e negli Spal Store

Se al Vigorito hanno assistito alla vittoria della squadra di Oddo 97 fedelissimi, sabato prossimo al Mazza contro il Brescia si profila inevitabilmente una grande cornice di pubblico. A questo proposito, ieri pomeriggio è scattata la vendita libera dei biglietti per il match con le Rondinelle, ma rispetto alle altre prevendite sono state apportate alcune modifiche a cui vale la pena prestare attenzione. La principale riguarda senza dubbio la possibilità di acquistare i biglietti fino al fischio d’inizio della partita soltanto presso i punti vendita abilitati Vivaticket.

In occasione della gara col Brescia quindi non sarà possibile acquistare biglietti online. Dalle 10 alle 14,45 di sabato prossimo poi apriranno le biglietterie dello stadio Mazza con una maggiorazione di 5 euro. Inoltre, si ricorda che per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura. Sul sito web della Spal si possono consultare gli orari dei due punti vendita.