"Noi in partita per 36 minuti, poi la loro qualità ci ha punito"

"Siamo stati in partita fino al 35esimo, abbiamo sofferto troppo a rimbalzo la fisicità di Cento". Coach Spiro Leka analizza i motivi del ko della sua Tassi Group nel derby con la Tramec Cento, al termine di quaranta minuti giocati discretamente e quasi alla pari contro la capolista, prima del rush finale biancorosso firmato Marks, Mussini e Tomassini. "In una partita maschia di solito è avvantaggiata la squadra messa meglio fisicamente, e loro sono stati bravi a portarla su quei binari. Sul -3 quella tripla di Bertetti in contropiede grida vendetta, la zona "3-2" ci ha dato tanto perché siamo tornati a contatto grazie a quel tipo di difesa. Quelle due bombe loro ci hanno tagliato le gambe, noi ci aspettavamo di più da chi saliva dalla panchina, forse hanno sentito un po’ troppo la pressione. In ogni caso, con questa Cento possiamo perdere, il divario alla fine è anche troppo ampio. Abbiamo saputo soffrire e ricucire il gap in certi momenti della partita, per 33 minuti siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro, purtroppo non sono bastati in un campo difficile come questo.

La qualità di Cento ci ha punito, sotto canestro nel primo tempo abbiamo fatto poco, ma loro sceglievano di riempire l’area per contenere Smith e ci sfidavano al tiro. Lì siamo stati bravi a leggere la partita, ma prima o poi se soffri a rimbalzo ne risenti, come successo alla fine. Ora pensiamo a Ravenna, sappiamo che il nostro obiettivo è quello di salvarci, e domenica prossima andiamo ad affrontare una formazione del nostro livello. Ad inizio stagione tutti ci davano per spacciati assieme a Chieti e Ravenna, finora abbiamo fatto un percorso straordinario, adesso dobbiamo capitalizzarlo da qui alla fine della stagione". j.c.