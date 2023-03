Non basta il gol di Pagani, X Martiri pareggia ancora

X martiri

1

atletico spm

1

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Taribello, De Cristofaro, Marongiu, Bottura (9’st Rubini), Panzetta, Bigoni (37’st Igboeli), Pagani, Frignani. A disp. Marisa, Perinelli, Bonaguro, Tolle, Bizzarri, Veronesi, Marku. All. Ricci.

ATLETICO SPM: Stefani, Barbieri, Borri, Minotti, Pizzi, Pederzani, Calumi, Lotti, Cheli, Bonesi (9’st Taali), Romagnoli (19’st Bondioli). A disp. Mazzini, Seferi, Leonardi, Sandoni, Baretti, Talasco, Asimah.

Arbitro: Lorenzo Dalsasso della sezione di Bologna.

Marcatori: 1’pt Pagani, 26’st Cheli.

Note: ammoniti Panzetta, Rubini, Porri, Cheli.

La X Martiri non sa più vincere, la squadra di Ruggero Ricci è a secco di vittorie da un mese e mezzo. Ieri non è servito il gol in avvio del capocannoniere biancazzurro Pagani per risolvere la pratica con la penultima in classifica, che ha giocato con grande determinazione. Da un possibile successo, per come si era messa la partita è un punto guadagnato. Pagani sblocca grazie a un suggerimento al bacio di Taribello, controllo e diagonale vincente. Alla mezz’ora si fa vedere la squadra ospite con una spettacolare rovesciata di Cheli e gran risposta di Manfredini, che devia in angolo. L’Atletico lavora ai fianchi la X Martiri anche nel secondo tempo, finché Cheli in girata trova il gol del pareggio. La formazione di Porotto si disunisce e al 40’ l’Atletico potrebbe ribaltare il risultato su calcio di rigore, assegnato per atterramento del nuovo entrato Bondioli da parte di Taribello. Batte Cheli, il tiro è rasoterra all’angolino, Manfredini si supera e para.