"Non potevo dire no all’offerta di Ferrara"

A guardare qualche suo highlights in rete si direbbe che Ferrara Basket 2018 abbia fatto un "colpaccio", perché Davide Marchini è la classica guardia con un gran talento offensivo capace di mettere in seria difficoltà le difese avversarie. In uscita dai blocchi, palleggio arresto e tiro, penetrazione, chi più ne ha più ne metta, ma anche una buona visione di gioco che ne fanno un giocatore davvero fuori categoria per la B Interregionale. Da cinque anni va in doppia cifra di media in Serie B, e la scorsa stagione con la Viola Reggio Calabria ha superato per ben otto volte i 20 punti segnati: "Piazza e progetto affascinante sono le due cose che mi hanno convinto ad accettare – spiega Marchini –, noi giocatori sappiamo che a Ferrara non si può dire di no, soprattutto a questi livelli. Ho capito da subito che l’allenatore e il direttore sportivo mi volevano, so che verrà allestito un roster importante, sono convinto che sarà un’avventura stimolante. La B Interregionale? Non lo vedo come un declassamento, ma più come un investimento per tornare in B1 nel più breve tempo possibile". La sensazione è che dall’accoppiata Ballabio-Marchini passeranno molte delle azioni offensive di Ferrara, in attesa di scoprire le altre pedine dell’organico biancazzurro, che già oggi potrebbe vedere un ulteriore annuncio. "Mi ritengo un giocatore di estro e follia – racconta l’ex guardia della Viola –, a Reggio Calabria ho fatto lo scorer soprattutto in uscita dai blocchi, ma ho cercato di adattarmi in diversi ruoli. Nella mia esperienza precedente a Livorno, per esempio, ho fatto anche il play". Il pubblico ferrarese difficilmente non riuscirà ad amarlo, anche per il suo carattere aperto e disponibile: "Io ho fatto le giovanili a Livorno nel periodo in cui non c’era alcuna prima squadra ad alti livelli – chiude Marchini –, ma poi ho visto la gioia dei tifosi storici nel periodo della rinascita. Mi auguro che a Ferrara accada lo stesso, immagino cosa abbia provato la tifoseria in questi mesi, ma sono contento che una piazza del genere possa ripartire con un progetto serio".

Jacopo Cavallini