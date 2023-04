"Non siamo inferiori, ma servirà attenzione"

L’obiettivo è fare almeno quattro punti nelle prossime due gare: così dichiara mister Oddo durante la conferenza stampa che precede l’impegno a Modena. "Il nostro limite più grande è quello di essere leggeri nelle situazioni difensive – spiega Oddo –. Sicuramente ci sono delle caratteristiche, si possono migliorare e ci stiamo lavorando. E’ ovvio che per raggiungere determinati obiettivi questa casella, quella cioè dei gol subìti, deve essere migliorata. Subiamo gol abbastanza evitabili, nei quali c’è mancanza di scaltrezza e furbizia, oltre ovviamente a limite oggettivi che ci sono nelle individualità".

Ma come si possono trasmettere scaltrezza e furbizia in chi probabilmente non ne è caratterialmente dotato?

"Lavorando sul campo e facendo loro capire determinate cose. Questa settimana ho impiegato due allenamenti per spiegare dove stavano gli errori nelle occasioni dei gol del Brescia. In certe situazioni in ultima istanza si può anche fare un fallo. Queste sono cose che dovrebbero esser abbastanza scontate in serie B, eppure noi dobbiamo lavorarci quotidianamente". Che gara sarà quella di Modena?

"Gli avversari godranno sicuramente di maggiore spensieratezza ed è qui che deve venire fuori il gruppo, la squadra. Ultimamente stiamo migliorando da questo punto di vista, nell’approccio alla gara. Certo, bisogna fare qualcosa in più perché è venuto il momento di dare seguito con i punti e magari più di uno".

A Modena per i tre punti?

"Il calcio è fatto di equilibrio. Andremo là per vincere, ma farlo non vuol dire prendersi dei rischi e andare in otto all’attacco lasciando due indietro. Una squadra deve saper difendere e attaccare, capire i momenti della partita. Dovremo essere equilibrati. Conosciamo il Modena, è una squadra che ha costruito il suo campionato sulla solidità difensiva e sulle giocate individuali. Ma ha anche dei difetti. La Spal non è inferiore al Modena e si può giocare tranquillamente la partita. Se hanno dieci punti in più di noi significa che sono riusciti a dare maggiore continuità, ma in una partita secca ce la possiamo giocare".

Ci sarà una presenza importante di tifosi al Braglia.

"Ne siamo contenti, noi lavoriamo anche e soprattutto per loro, sappiamo la valenza di quello che ci stiamo giocando. Se vengono in tanti vuol dire che ci credono, e questo ci fa piacere, come ci crediamo noi. Noi cercheremo in tutti i modi di renderli felici a Modena".

Beatrice Bergamini