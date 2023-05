Nuova dirigenza al Cus, presidenza a Spaccamonte

Ha salutato l’ultimo atto della stagione agonistica il Cus, che ha chiamato a raccolta tutti gli amici ed appassionati della palla ovale per la festa del rugby, quest’anno programmata in anticipo di un mesetto. L’occasione, prima del dj set e del terzo tempo lungo, è servita per svelare i nomi del nuovo corso della dirigenza che ha raccolto il testimone del dimissionario Claudio Trombetta: l’inossidabile Antonio Spaccamonte, “chioccia” di svariate generazioni di rugbisti, sarà presidente onorario della sezione rugby del Cus Ferrara, al suo fianco avrà un gruppo operativo diviso per responsabilità di macro aree. Così gestione tecnica del settore giovanile a Nicola Cavicchi, Marco Ippolito a coordinare la parte economica e Nico Notte alla parte dirigenziale. Il tutto con una lunga serie di graditi ritorni, a cominciare da Lorenzo Tosini, per proseguire con Alvise Scapoli, Carlo Ozzarini e Vincenzo Spaccamonte. Confermato in panchina per la prima squadra Dario Dardani, il minirugby sarà coordinato da Filippo Grossi e da Federica Biolchini. Un’iniezione di entusiasmo per programmare la nuova stagione che nascerà all’insegna del coinvolgimento dei genitori del minirugby.

Jacopo Rubbi