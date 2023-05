Occasione d’oro a Barcellona per Mantovani

Il Mondiale SuperSport torna in azione a Barcellona. Trascorso un weekend di pausa, il Mondiale SuperSport è pronto a tornare in pista. È in arrivo l’atteso round in Catalunya, dove la maggior parte di team e piloti hanno girato in occasione del test disputatosi a fine marzo. Le informazioni raccolte

saranno molto utili per questo quarto appuntamento del calendario. Il tracciato di Barcellona dovrebbe essere molto favorevole ad Andrea Mantovani, che al ritorno da

Assen ha lavorato col team er cercare di fare uno step in avanti e portare a casa

altri punti preziosi per il campionato. Un’attenzione particolare al consumo delle gomme, visto che l’asfalto catalano le stressa abbastanza. E occhio pure al meteo, un’eventuale pioggia può cambiare lo scenario in pista.

Queste le parole alla vigilia del ferrarese: "Sono pronto per questo appuntamento spagnolo dove arriverò carico e motivato per il week end di

gara. Ho voglia di fare molto bene senza pormi grosse

aspettative ma ho solo tanta voglia di crescere insieme a questa Yamaha R6, un risultato come quello di Assen sarebbe ottimale, anche se mi impegnerò sempre al massimo per ottenere qualcosa di

meglio".