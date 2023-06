Occhi puntati su Nicolò Contiliano "Sia il simbolo della ripartenza"

Filippo Fusco toglie dal mercato Nicolò Contiliano. Se Matteo Prati sembra destinato a lasciare Ferrara nei prossimi mesi, il centrocampista cresciuto nel vivaio di via Copparo indosserà ancora la maglia della Spal. "Spero che Contiliano possa diventare il simbolo della ripartenza, evitando però di caricare di eccessive responsabilità un ragazzo così giovane – spiega il direttore dell’area tecnica –. Sicuramente resterà con noi, trasmettendo i valori tecnici e morali che ha dimostrato di possedere la scorsa stagione. Per quanto riguarda l’eventuale approdo in prima squadra dei ragazzi provenienti dal settore giovanile, spesso si pensa che chi è bravo sia pronto per giocare nel calcio dei grandi. Il ‘timing’ in questo senso è fondamentale, perché confermare dei ragazzi per fargli collezionare tre presenze sarebbe estremamente dannoso. Alcuni avranno l’opportunità di trovare spazio in prima squadra: starà a noi valutarli nel corso del ritiro". Cioè a dire

"Il nostro compito è scegliere il miglior percorso possibile per ogni singolo ragazzo. Spesso il loro futuro dipende dalla sensibilità dei dirigenti e dell’allenatore: mi è già successo ai tempi della Juventus – prosegue Fusco –. Un altro fattore decisivo è il coraggio, perché non bisogna aver paura di commettere degli errori. Il nuovo responsabile del settore giovanile? Nelle mie esperienze, non ho mai portato con me tanti collaboratori. Considero fondamentale valorizzare le persone che conoscono il club, le sue strutture e soprattutto la sua cultura: chi arriva dopo impiega più tempo per inserirsi e calarsi nella nuova realtà.

La mia idea è valorizzare chi c’è già, poi se bisogna aggiungere qualche figura effettuerò le opportune valutazioni". A questo punto quindi risalgono le quotazioni di Massimiliano De Gregorio e Francesco Conti, che già lavoravano nel vivaio della Spal, e si abbassano quelle di Roberto Colacone.

s.m.