Occhiali stacca il pass Andrà ai tricolori under 14

Battendo nella finale per il terzo posto del torneo di qualificazione il modenese Capanni, il giovane ferrarese Mattia Occhiali, facente parte del progetto Cus-Salvi tennis, si e qualificato per i campionati italiani individuali under 14. Mattia, classe 2009 con classifica federale 3.3, allenato dal maestro Ferdinando De Luca, coadiuvato nella parte atletica dal preparatore Davide Ghidoni, ha acciuffato questa importante qualifica nel torneo disputato presso il circolo tennis Villa Carpena di Forlì. Successo negli ottavi contro il modenese Gianmaria Brunetti per 6361 e nei quarti sul portacolori dell’Ippodromo Cesena Beniamino Savini (classificato 3.3) per 6263.

Passo falso in semifinale contro il 3.2 Matteo Ceppi, tesserato a Massalombarda, ma nativo di Milano ed allenato al tennis club Ambrosiano. La qualificazione alla fase nazionale, prevedeva per l’Emilia Romagna tre partecipanti; ai due finalisti va ad aggiungersi il vincente del match per il bronzo e qui mattia compie un piccolo capolavoro imponendosi 6363 contro Tommaso Capanni, quotato 3.3 della Meridiana di Modena, al termine di una prestazione pressoché perfetta. Questo risultato ottenuto giocando ad altissimi livelli porterà Occhiali a disputare nel periodo estivo il torneo più importante dell’anno al tennis club Arezzo, insieme ai migliori interpreti della penisola.

In attesa di questo evento, l’attenzione si sposterà sul campionato a squadre under 14, dove in coppia con Andrea Cogo, proverà a qualificarsi per la fase di Macroarea.