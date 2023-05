Oddo: "Abbiamo dei limiti e giocatori troppo simili In panchina non ho cambi"

Massimo Oddo si presenta con la faccia che ben si può immaginare, e spiega la sconfitta vista dal suo angolo del ring, senza risparmiare spiegazioni anche "sassolinose". "Il Palermo è partito meglio di noi – attacca il tecnico –. Magari i due gol sono stati abbastanza casuali, ma si era meritato il vantaggio. Noi siamo stati nel primo tempo abbastanza compatti ma abbiamo sbagliato diverse uscite. Nel secondo tempo abbiamo fatto quel che si doveva e ho visto grande reazione, ma non siamo riusciti a pareggiarla come credo avremmo meritato. Ora ci sono altri 6 punti in palio e abbiamo ancora possibilità: lotteremo sino alla fine". Oddo spiega le scelte iniziali: "Avevo detto che avrei scelto giocatori freschi di gamba per avere l’equilibrio che si ottiene solo correndo molto. Il piano partita prevedeva poi ingressi che con l’avversario più stanco dovevano darci qualità. In questa squadra di mostri sacri non ce ne sono. Molti ragazzi hanno disputato un’ottima partita, a iniziare da Rauti per passare a Varnier, Meccariello, Maistro e altri: singolarmente pochi non hanno fatto bene. Ma la qualità che andava aggiunta l’abbiamo messa poco in pratica e la rimonta così non è stata completata".

Ed ecco l’affondo più chirurgico, a domanda sul modestissimo contributo offerto da Fetfatzidis: "Dai cambi un allenatore si attende sempre che qualcuno sposti equilibri. Invece ci siamo incapponiti a fare cose che non andavano fatte e a complicare cose semplici con centottantamila dribbling. Se metto La Mantia bisogna crossare, invece perdevamo palla e loro ci ripartivano anche. La qualità va messa a disposizione della squadra, sennò non serve. Purtroppo anche oggi Varnier e Maistro hanno dovuto chiedere il cambio ed è stato un peccato, perché stavano facendo bene, e Varnier anzi cose eccezionali". Cosa non ha funzionato nella stagione? Perchè si è arrivati a questo punto? "Dovremmo aprire un lunghissimo dibattito. Mi limito a dire una cosa: questa squadra ha tanti limiti come tutte le altre ultime, ma la problematica più grande per me è stata proprio quella dei cambi. La squadra è costruita in modo che in panca abbiamo giocatori anche buoni, ma non di quelli capaci per caratteristiche di spostare equilibri. Faccio un esempio: Murgia o Prati, cambia poco. Manca chi salta l’uomo. In B tutti hanno squadre e panchine forti quest’anno. Non sto attaccando la mia panchina, dico solo che abbiamo troppi giocatori simili e pochi diversi l’uno dall’altro. Le maggiori difficolta sono venute da qui, anche se non sono le uniche".

Mauro Malaguti