Oddo: "E’ una vittoria di cuore e orgoglio"

Finalmente un po’ di serenità nel dopo partita al Paolo Mazza. La vittoria assegna tre punti dal peso specifico enorme alla squadra di mister Oddo, che in sala stampa fa la sua analisi del match: "In questi momenti la tattica e la tecnica contano relativamente. Abbiamo vinto di cuore, di orgoglio, abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo finito con tre o quattro giocatori che avevano i crampi. In più il Cittadella è da sempre una squadra ostica, se provi ad andare a prenderli alti ti allungano, ti buttano palla indietro. Sapevo che si sarebbe potuta sbloccare per un episodio. I due gol non sono stati schemi ovviamente, ma avevamo preparato la gara per recuperare palla da una parte e poi andare dall’altra. I ragazzi sono stati bravissimi mentalmente a lottare fino alla fine su ogni pallone. Sono molto contento per loro, per i tifosi, per tutti".

Spiega Oddo il motivo per cui ha schierato inizialmente la squadra con la difesa a quattro invece che a tre: "Siamo partiti a quattro perché avevamo in testa l’idea di proporre calcio e nei primi minuti ci siamo anche un po’ riusciti, anche se in modo non pulitissimo. Poi, conoscendo i ragazzi sapevo che sull’ 1-0 ci saremmo un po’ ritratti e ho preferito essere un po’ più compatto dietro, sapendo anche come giocava il Cittadella. La prova di Maistro? Non è una questione di ruolo, lui è un giocatore con qualità da A, però evidentemente deve tirare fuori ancora alcune cose, come è riuscito a fare oggi. Se ha questa continuità ha tutto: qualità, forza, strappo, fisico, non gli manca nulla. Ma io sono convinto che ci sono giocatori che possono fare di più. Zanellato ad esempio è un giocatore beccatissimo dal pubblico. Ma io lo conosco, a calcio ci ho giocato e non sono uno stupido. Zanellato è un giocatore importante, intelligente, ha qualità. Poi magari ci sono annate in cui si è più in difficoltà".

Si sta vedendo una squadra che gioca più da serie B: "Oggi particolarmente, il Cittadella non cambia mai il suo modo di fare calcio. L’esperienza mi porta a pensare che in questi momenti fai fatica a fare giocare bene la squadra. Magari ci riesci a sprazzi, ma è difficile avere la lucidità per tutto il match. Se non riesci a fare quello devi mettere in campo altre cose, la palla lunga per preparare la giocata, per vincere le seconde palle e i contrasti. In serie B serve anche questo".

Beatrice Bergamini