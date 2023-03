Oddo: "Gara fondamentale, vedo più fiducia"

Parla in conferenza stampa appena prima della partenza per Cosenza Massimo Oddo, al termine della rifinitura.

Una gara dal peso specifico diverso rispetto alle altre?

"Da quando sono arrivato per me tutte le gare sono state uguali perché dovevamo fare più punti possibili. In palio ci sono sempre tre punti, è vero che valgono doppio essendo uno scontro diretto, però è tutto relativo… Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, sappiamo che è una partita di vitale importanza per noi, come lo sono tutte fino alla fine".

Si rivedrà la disposizione tattica a quattro dietro vista all’inizio contro il Cittadella?

"Si vedrà una squadra che si dovrà adattare ai momenti della gara. Noi allenatori cerchiamo di immaginare come andrà la partita, ma poi ne può uscire una completamente diversa. Lavoriamo su tutti i fronti, su una partita aggressiva e difensiva, su una partita di guerra e di lotta o su una gara tecnica. Col Cittadella abbiamo fatto un tipo di gara nel primo tempo ed un altro nel secondo. Sono stati bravi i ragazzi ad interpretarla bene".

Quali i rischi contro il Cosenza?

"Dobbiamo essere superiori a loro. In qualità, tecnica, tattica, in condizione mentale, in tutto. Solo così potremo prevalere. Se manca anche solo uno di questi elementi diventa difficile farlo. Dobbiamo non essere perfetti, ma cercare di sbagliare meno possibile. Se così succede usciremo dal campo con un risultato positivo".

Obbligatorio vincere col Cosenza?

"Non è obbligatorio. C’è una gara in cui ci sono tre punti in palio e noi dobbiamo assolutamente uscire con un risultato positivo e certamente puntiamo alla vittoria. Però ci sono delle gare in cui gli avversari sono più bravi. Per me è molto importante non perdere soprattutto".

Data l’assenza di Prati, ha lavorato anche per sopperire alla sua mancanza?

"Queste cose fanno parte del calcio. Capita che i giocatori possano ammalarsi ed è l’ultimo dei problemi. Prati poi non avrebbe neanche giocato a Cosenza (scherza, ndr), avevo già in mente di dargli un turno di riposo…".

Che differenze in allenamento ha avuto modo di vedere grazie al successo col Cittadella? "Quando torni al campo dopo una vittoria l’entusiasmo è più alto, lavori meglio, con più fiducia. La squadra ora ha più fiducia in sé stessa. Il pericolo più grande è che non ci si deve sedere, ma questo i ragazzi l’hanno ben presente".

Beatrice Bergamini