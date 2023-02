Oddo-Gilardino, ennesima rimpatriata ’mundial’

Genoa e Spal si sono già affrontate due volte nel corso di questa stagione, ma in nessuna delle due occasioni Alberto Gilardino e Massimo Oddo sedevano sulle rispettive panchine. Nella gara di andata di campionato disputata al Mazza lo scorso 1 ottobre i biancazzurri erano guidati da Roberto Venturato, mentre al timone del Grifone c’era Alexander Blessin che si è aggiudicato nettamente il confronto con reti di Coda e Gudmundsson (0-2). Un paio di settimane dopo la sfida si è ripetuta a Marassi, in occasione del secondo turno di Coppa Italia. E il tecnico tedesco ha concesso il bis, strappando la qualificazione agli ottavi di finale grazie al rigore trasformato da Gudmundsson (1-0). Nonostante fosse passato così poco tempo rispetto al match di campionato, la panchina biancazzurra aveva cambiato padrone, con Daniele De Rossi che aveva debuttato appena tre giorni prima in serie B sul campo del Cittadella.

Anche in casa Genoa però si è verificato un ribaltone, con Blessin che ad inizio dicembre è stato sollevato dall’incarico e sostituito da Gilardino che aveva cominciato la stagione da tecnico della Primavera. Una scommessa che sta dando ragione al club rossoblù, se si considera che ‘Gila’ ha preso la squadra in quinta posizione e l’ha portata al secondo posto con un bilancio di sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Dunque, si profila un duello inedito tra due allenatori che hanno condiviso un percorso straordinario nei panni di calciatori. Gilardino e Oddo sono innanzitutto campioni del mondo con l’Italia nel 2006, ma successivamente hanno giocato assieme pure con la maglia del grande Milan di Ancelotti. Vincendo trofei come Champions League, Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per Club. Gli incroci tra ex compagni di squadra non si ridurranno certamente a quello affascinante a bordo campo tra i due allenatori, perché in linea mediana si preannuncia una sfida in salsa giallorossa tra Kevin Strootman e Radja Nainggolan, due che con la maglia della Roma hanno collezionato centinaia di presenze giocando fianco a fianco per ben quattro stagioni e mezzo. Nella Capitale non hanno vinto nulla, ma la loro Roma è stata una grandissima protagonista in campionato finendo sempre tra il secondo e il terzo posto.

Il centrocampista olandese nell’ultimo turno è rimasto in panchina e non gioca titolare da due gare, ma si candida a tornare in campo dal primo minuto. La presenza del Ninja – a prescindere dal ruolo, sulla trequarti o da mezz’ala – invece non è in discussione: questa Spal non può fare a meno di lui.

Stefano Manfredini