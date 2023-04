Oddo: "La condizione fisica é quella che é..."

E’ un Massimo Oddo abbastanza sconfortato quello che si presenta nel dopo gara a commentare la gara della Spal in sala stampa. "Siamo entrati con la testa giusta, facendo bene all’inizio – spiega –, aggressivi. Abbiamo sfruttato l’occasione del rigore andando in vantaggio, continuando poi a spingere. In quel momento speravo di trovare un secondo gol perché sapevo che nel secondo tempo saremmo calati, con gli avversari che ci avrebbero schiacciato. La condizione fisica attuale poi è quella che è, lasciatemelo dire, ed in più se andiamo ad aggiungere il fatto che già siamo in difficoltà e ti scendono dal campo i giocatori che spostano gli equilibri, Fetfatzidis, Nainggolan, Maistro, diventa dura. Questa è la verità. Non riesci più a risalire, a dare pressione, e quindi anche questa carenza di personalità, di giocatori qualitativi, fa sì che non hai proprio la forza mentale. Non per volontà, perché non ce l’hai. Abbiamo preso gol all’84, ed avremmo potuto prenderlo prima – continua Oddo –, ho provato a dare una sterzata mettendo un difensore in più, cercando di contenere. Ma non è neanche semplice, in quel momento c’erano 3-4 giocatori con i crampi, quindi devi stare attento a cambiare, non hai esterni per sostituire quelli che hai in campo, diventa tutto molto complicato. E ci è mancata molta lucidità".

Rimettersi al lavoro, non vede altre possibilità per poter continuare a sperare Oddo: "Sembra una risposta banale, ma continuiamo a lavorare, prima o poi succederà che avremo un pizzico di fortuna anche noi. In questo momento anche la fortuna non ce l’abbiamo mai dalla nostra. Nel secondo tempo la Ternana doveva recuperare il risultato, ha cominciato a prendere campo e noi ci siamo abbassati anche troppo. Ho cercato anche di dirlo dalla panchina, c’erano i centrocampisti in bocca ai difensori, che dovevamo dare più pressione davanti perché altrimenti ce li portavamo in area di continuo, ma è mancata la lucidità. Ci voleva un po’ di malizia e scaltrezza per cercare di rialzare la squadra". Pedine iniziali della formazione obbligate secondo il tecnico spallino: "Le scelte erano giuste: ha giocato Moncini perché La Mantia era stato ammalato, Nainggolan ci serviva perché trasmette qualcosa di più degli altri in campo, Peda era rientrato da pochi giorni dalla Nazionale e quindi è toccato a Dalle Mura".

Beatrice Bergamini