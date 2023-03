Oddo: "Mancate le occasioni per sbloccarla"

Fa l’analisi del match Massimo Oddo al termine di Cosenza-Spal: "Ci abbiamo provato, ma non abbiamo avuto quel piglio che hanno avuto loro sopratutto nel secondo tempo. Ci è mancato un po’ di nervo, di cattiveria in più, poi la gara è stata decisa da un episodio, potevamo farlo noi prima, potevano farlo loro… Queste sono partite che prendono una piega a seconda di chi riesce a sbloccare la partita. Noi avevamo preso due pali prima, loro sono stati bravi a trovare il gol, sul quale noi siamo stati un po’ impreparati, con un ingenuità. E poi non siamo riusciti più a recuperarla, anche se ci abbiamo provato".

Non vede responsabilità nella disposizione tattica mister Oddo, che nel secondo tempo aveva disposto la squadra con la difesa a cinque per arginare la sofferenza sulla fascia destra: "Il problema non era il modulo – spiega –, nel primo tempo paradossalmente eravamo più in difficoltà dal punto di vita tattico ed abbiamo comunque retto, nel secondo tempo eravamo messi meglio ma abbiamo preso gol. Come dico sempre, non è solo una questione tattica, ma di piccolezze che poi ti consentono di non prendere gol o di farlo. Loro l’hanno fatto, noi no, ed abbiamo perso la partita. Ho messo la difesa a cinque per armarci di più perché avevamo una sola punta che non riusciva a dare pressione e quindi ne ho messe due per dare maggiore peso. Poi però c’è sempre anche l’avversario.. Palle gol ne abbiano avute, come ne ha avute anche il Cosenza. Non siamo rimasti chiusi dietro, di occasioni ne abbiamo create. E’ stata una partita aperta". Non si può parlare di vittoria meritata nettamente dal Cosenza, secondo il tecnico spallino: "No perché se avessimo fatto noi gol nel primo tempo magari non sarebbe riuscito a farlo il Cosenza. E’ stata una partita assolutamente determinata da un episodio in cui il Cosenza è stato bravo a fare gol, ma avremmo potuto farlo noi nel primo tempo. Ripeto, è stata una gara assolutamente aperta. Abbiamo pagato un episodio positivo del Cosenza che è stato bravo a metterla in porta. Noi abbiamo preso il palo e loro l’hanno messa dentro". Spiega infine la scelta di Moncini al posto di La Mantia in avanti: "E’ stata una scelta dettata dal fatto che pensavo di trovare spazi alle spalle dei loro centrocampisti e per fare questo avevo bisogno di un attaccante che mi allungasse un po’ la loro difesa. E’ una sconfitta pesante perché contro una diretta concorrent, ma siamo ancora lì, ci sono tante squadre in pochi punti e dobbiamo andare avanti e lavorare".