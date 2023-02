Oddo: "Noi aggressivi per trenta minuti"

Non è riuscita ad agguantare i tre punti all’esordio del suo nuovo allenatore la Spal nel match contro il Como al Mazza. La prima metà del primo tempo aveva fatto ben sperare, come analizza Massimo Oddo nel dopo gara: "Abbiamo fatto molto bene i primi trenta minuti: aggressivi, corti, capaci di arrivare sempre sulle seconde palle, abbiamo creato 3-4 occasioni da gol, avremmo magari potuto anche fare il secondo. Verso il trentesimo forse la voglia di continuare a fare quello che avevo chiesto, cioè premere in avanti, ha fatto sì che le punte stessero davanti ma che la squadra non accompagnasse tanto. Ci siamo allungati un pochino, andando in difficoltà, per generosità. Sono aspetti su cui bisogna lavorare. Avevo richiesto tanta aggressività, che ha pagato nei primi minuti, però poi ci sono momenti in cui devi anche rifiatare, non puoi stare sempre con l’acceleratore pigiato per 90 minuti. C’è il tempo in cui devi metterti a posto, recuperare le energie, una volta sistemati puoi riprendere a fare quello che devi.

Quando abbiamo preso gol – continua Oddo – abbiamo perso un po’ di certezze, che è un po’ la caratteristica di quest’anno di questi ragazzi, per quello che ho potuto vedere io. Nel secondo tempo siamo stati un po’ disordinati, abbiamo provato a spingere, abbiamo difeso, la cosa positiva comunque è che ho visto la voglia di non prendere gol. Questa è una cosa importante e quindi ripartiamo dalle cose buone che abbiamo visto e cerchiamo di limare quelle che non sono andate bene". Un esordio al Mazza per il nuovo tecnico spallino che purtroppo non è stato dei migliori, con la vittoria che manca da ottobre dello scorso anno: "I tifosi si sono fatti sentire, ci dispiace perché la prima vorresti sempre partire bene… Noi però dobbiamo essere positivi, non dobbiamo buttarci giù, anzi. Guardiamo il lato positivo, abbiamo interrotto una striscia di sconfitte, abbiamo fatto un punto e non abbiamo perso. Si trattava di uno scontro diretto, siamo lì, non è che siamo disastrati, dobbiamo ripartire dalle certezze che abbiamo visto oggi, dalle cose positive, lavorando sugli errori. Guai buttarsi giù. I ragazzi sono i primi a volersi tirare fuori prima possibile da questa situazione, ma questo passa anche attraverso momenti del genere. E’ vero che la squadra ha fatto fatica a proporre e creare occasioni da gol come invece ha fatto nel primo, però è anche vero che ha retto l’urto". Con i cambi aveva provato a cercare la vittoria: "Ho messo Tripaldelli perché volevo un po’ più di spinta. Ho pensato che c’eravamo abbassati un pochino nel secondo tempo e un giocatore come Rabbi poteva riportarci sù. Il pensiero era di riprenderci un po’ di campo, non ci siamo riusciti molto ma l’intenzione era quella. Senza rinunciare alle due punte, dovevamo vincere". Beatrice Bergamini