Oddo: "Pronti a dare tutto per salvarci"

Non lasciare niente di intentato. E’ il filo conduttore delle parole di mister Oddo alla vigilia del match contro la Ternana. "Non c’è più tempo da perdere? Anche prima era così – commenta il tecnico al termine della rifinitura di ieri mattina – anche se ovviamente più aumentano le partite più il tempo cala. Abbiamo preparato questa partita per vincerla, dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti che sono di vitale importanza". Quale il significato del ritiro pre gara da mercoledì?

"Un allenatore ed una società cercano di non lasciare nulla di intentato. Non credo ai ritiri punitivi, non hanno senso, lo dico da uomo di calcio che ha fatto il calciatore. E’ però un’occasione che può servire a compattare la squadra, per stare assieme, per mangiare correttamente, per avere ordine durante la settimana. Facciamo tutto il possibile perché qualsiasi minima cosa possa essere utile ad ottenere il risultato che vogliamo. E’ una cosa che ho voluto io, che ha voluto la società e che ovviamente i giocatori hanno condiviso. Sarebbe strano che non capissero il momento. Siamo stati assieme volentieri, e magari lo avremmo fatto anche in caso di risultato positivo con il Sudtirol. In questi momenti devi fare di tutto e questa può essere una cosa utile".

In quest’ottica anche il confronto che è avvenuto con i tifosi della Ovest nei giorni scorsi può essere servito?

"Mi auguro di sì. I tifosi sono stati giusti nelle parole che hanno detto, leali, aggressivi nella maniera giusta, in senso positivo. Hanno fatto capire qual è il valore di una serie B per questa città, per loro, per l’ambiente in generale. Io spero che il messaggio possa essere entrato nel cuore dei ragazzi, perché poi è da lì che parte tutta la motivazione. Sicuramente è stato un aspetto positivo. So che per il match ci sarà un’ulteriore organizzazione per un sostegno importante, per me è fondamentale, un’ulteriore dimostrazione di amore che ha il pubblico spallino. Solo questo basterebbe per accendere qualcosa dentro ognuno di noi".

La Ternana che ostacolo sarà? "E’ una squadra con giocatori importanti, ha avuto un bell’inizio di campionato poi si è persa un pochino, ma ha un organico di valore. Noi domani però dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dobbiamo vincere e basta". Nainggolan è a disposizione? "E’ stato un bel po’ fermo, si è allenato anche un po’ a parte questa settimana e un po’ col gruppo. Non ha i novanta minuti nelle gambe di sicuro, ma sappiamo anche che tante volte la testa vale molto di più. Lui è un giocatore importante per noi per la qualità ma non solo, anche per quello che riesce a trasmettere ai compagni. Vedremo se sarà il caso di mandarlo in campo e quanto".

Beatrice Bergamini