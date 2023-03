Oddo: "Subiti gol evitabili, ma sono fiducioso"

di Beatrice Bergamini

Nel dopo gara del match col Frosinone, mister Oddo ha provato ad analizzare i passi in avanti che ha visto nella squadra, soprattutto dal punto di vista mentale, di convinzione. "Avevamo preparato la gara impostandola sul carattere – ha spiegato in sala stampa mercoledì sera – e abbiamo provato a farlo durante il match. A volte ci siamo riusciti a volte no. Abbiamo preso un paio di contropiedi alla fine ma era inevitabile, abbiamo segnato un pareggio per un fuorigioco di dieci centimetri, abbiamo avuto anche altre occasioni, su tutte quella clamorosa di La Mantia. Se proprio devo dire una cosa che non mi è piaciuta è il fatto che i gol presi fossero evitabili. Ci vuole più cattiveria nel non far mettere il cross facile, poi ti trovi dei giocatori che non a caso hanno vinto dei campionati ed entrano con una tal cattiveria in area di rigore spaccandosi anche la testa pur di fare gol. Così è stato con Lucioni. Però se manteniamo questo atteggiamento e questo coraggio e limiamo quei difetti che poi ci fanno prendere gol, rimango fiducioso".

Domenica sarà il turno del Cittadella al Mazza: "Ora parte un’altra serie di partite con avversari sicuramente più abbordabili ma rimango coerente con quello che dico e non è che giocare con il Cittadella sia più semplice che col Frosinone. Dobbiamo ripetere quanto fatto oggi, un po’ meglio. Siamo a qualche punto della salvezza e a pochissimi punti dai play-out. In questo momento però dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e a fare più punti possibili. E ci dobbiamo credere". "Poco al tiro? C’è un motivo per cui il Frosinone è primo – continua spiegando Oddo –, penso sia una delle migliori difese in assoluto. Poi è oggettivo che questa squadra abbia dei limiti, altrimenti non saremo lì in fondo. Oggi ho pensato di cambiare modulo per contrapporci meglio a loro e poi per mettere più qualità possibile in campo. In questo momento abbiamo bisogno di portare la palla avanti e l’abbiamo fatto fino ai venticinque metri, poi è mancata la finalizzazione. E’ vero, non abbiamo creato moltissimo, ma fino ad un certo punto la squadra è arrivata. Adesso faremo un passo ulteriore provando a creare di più, magari contro difese diverse da quella del Frosinone".

Che speranze dare ai tifosi? "Io sono qui e se non ci credessi andrei a casa. In questo momento bisogna avere coraggio, e parlo di me, dei ragazzi e di tutto il resto, giornalisti e tifosi. Per uscire fuori da queste situazioni ci vuole coinvolgimento totale di tutti. Io capisco perfettamente tutti, tifosi in primis, ma non abbiamo altre armi che essere convinti di quello che facciamo, sostenere il lavoro quotidiano, sostenere la Spal. Altro non possiamo fare. Ma davanti a tutto ci deve essere la convinzione. Io ce l’ho, i ragazzi penso l’abbiano, se non ce la dovessero avere, ci penserò io a trasmettergliela al centouno per cento. E traineremo con noi chi non ce l’ha tra i tifosi".