Oggi al Centro allenamento a porte aperte. Ore decisive per il tesseramento di Edera

Oggi alle 14,15 la squadra di Colucci lavorerà a porte aperte. Una buona occasione per i tifosi che vogliono seguire un allenamento dal vivo in una settimana particolarmente importante, quella che porta all’ultima gara del girone di andata con l’Olbia. Da verificare le condizioni di Antenucci, Contiliano, Peda, Puletto, Bruscagin e Rosafio. Inoltre, sono giorni decisivi per il possibile tesseramento di Edera. La società non ha ancora preso una decisione definitiva, ma l’esterno d’attacco cresciuto nel Torino sta lavorando sodo per convincere dirigenti e staff. E in caso di fumata bianca ci sarebbe addirittura l’opportunità di una convocazione immediata per sabato al Mazza. Gara che si disputerà alle 18,30 e la prevendita è attiva e proseguirà fino al fischio d’inizio.

s.m.