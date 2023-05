Oggi fari su Brescia-Cosenza e Bari-Cittadella Ma serve solo un filotto per restare in corsa

Poteva essere la vittoria più pesante della storia recente della Spal, con tanto di sorpasso su Perugia e Brescia, e aggancio al Cittadella. Naturalmente in attesa delle gare di oggi. Invece, la segnalazione dalla sala Var coordinata da Aureliano all’arbitro Manganiello di un presunto fallo di mano di Moncini ha cambiato la storia dello scontro diretto col Grifo, togliendo ai biancazzurri due punti che – per quanto mostrato sul campo – magari non avrebbero meritato, ma in fondo erano riusciti strappare con le unghie e coi denti. Ma torniamo all’episodio incriminato, avvenuto all’87’ quando su un lancio di Contiliano si avventa Struna, che rinvia sul gomito destro di Moncini. Va detto che i due giocatori praticamente sono a contatto, che l’attaccante biancazzurro si gira per evitare di essere colpito dal pallone e che il suo braccio è vicinissimo al corpo. L’azione poi prosegue, con la palla che finisce sui piedi di Maistro che disegna un meraviglioso destro a giro che si infila imparabilmente sul secondo palo. Gli oltre 11mila del Mazza esplodono di gioia, ma tra l’incredulità generale il direttore di gara si dirige verso il monitor situato a bordo campo.

E subito dopo annulla il gol del centrocampista di Porto Tolle gettando nello sconforto la squadra di Oddo e i suoi tifosi. Per la Spal è una vera e propria mazzata, perché adesso bisogna sperare che l’1 maggio porti in dote risultati positivi dagli altri campi.

La partita da seguire con maggiore attenzione è Brescia-Cosenza, con le Rondinelle che vincendo aggancerebbero i calabresi a quota 38 punti (a +3 sulla Spal). Bisogna poi fare il tifo per il Bari, che ospita il Cittadella al San Nicola. Ma soprattutto Dickmann e compagni dovranno inanellare un filotto di vittorie, indispensabile per continuare ad inseguire una salvezza sempre più difficile. s.m.