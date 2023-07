Oggi il primo test in Val di Sole

È il giorno del primo test della squadra di Di Carlo, che alle 18 al campo sportivo di Mezzana affronterà la Rappresentativa Locale della Val di Sole. Ufficialmente si tratta di un allenamento congiunto, ma sarà comunque utile per fornire le prime indicazioni. Per il resto, ieri i biancazzurri hanno effettuato una doppia seduta. Nell’allenamento mattutino la squadra ha svolto una fase di attivazione integrata tecnico-coordinativa, prima di focalizzarsi sulla tattica con un’esercitazione dedicata alla costruzione dal basso e al successivo sviluppo con finalizzazione. Nella parte finale hanno disputato una partita a metà campo blu contro arancioni terminata con il risultato di 3-3: due le doppiette, firmate da La Mantia e Prati, oltre alle reti di Antenucci e Murgia. Nell’allenamento del pomeriggio, focus sulla tattica con la squadra divisa in due gruppi: da un lato i difensori, dall’altro centrocampisti ed attaccanti.