Oggi in campo a porte aperte

L’avvicendamento sulla panchina della Spal tra De Rossi e Oddo consentirà ai tifosi biancazzurri di tornare ad assistere a qualche allenamento e partitella, come del resto accadeva con Venturato. La prima seduta a porte aperte della nuova gestione è in programma oggi alle 15,30 al centro sportivo Gibì Fabbri. Dickmann e compagni lavoreranno sul Campo 2, con accesso consentito a partire da pochi minuti prima dell’ingresso della squadra attraverso il cancello situato al fondo del parcheggio della struttura. Ai supporters che hanno intenzione di seguire l’allenamento, la società biancazzurra consiglia di parcheggiare presso l’area di sosta del vicino centro commerciale Le Mura. Nel frattempo, in vista della gara di Marassi il tecnico pescarese spera di recuperare Peda.