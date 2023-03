Oggi in campo tutte le rivali I biancazzurri sono alla finestra

In attesa della gara di Cosenza, il popolo biancazzurro oggi osserverà con attenzione quello che accade sugli altri campi. Principalmente al Vigorito e al Penzo, dove si giocano due scontri diretti molto importanti per la lotta per non retrocedere. Il Benevento – terzultimo a braccetto con la Spal – ospita il Como che ha sette punti in più ma non può considerarsi al riparo da brutte sorprese. Estremamente interessante per la zona bollente della classifica è Venezia-Brescia, coi padroni di casa in zona playout a +1 sulla squadra di Oddo e le rondinelle che in questo momento sarebbero retrocesse in serie C. Tornando alla partita del San Vito-Marulla, la grande incognita è relativa all’assetto tattico che ha intenzione di adottare il tecnico pescarese. La sensazione è che la Spal scenderà in campo col modulo proposto domenica scorsa col Cittadella, quindi con Fetfatzidis e Maistro larghi sulle fasce a supporto di La Mantia. E con la difesa a quattro, composta da Dickmann, Arena, Meccariello e Tripaldelli. Ma resta aperta la possibilità di giocare con due punte di ruolo (teoricamente La Mantia e Moncini), così come con la difesa a tre. Nel frattempo, prosegue la prevendita per il settore ospiti dello stadio San Vito-Marulla. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati. I biglietti a disposizione degli spallini sono 500 ed il prezzo di ogni tagliando è di 14 euro (compresi i diritti di prevendita). La prevendita termina oggi alle 19.