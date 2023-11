Oggi la ripresa a porte chiuse

Dopo un giorno di riposo, la squadra di Colucci riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio. La prima seduta settimanale – e prevedibilmente pure le altre – si svolgerà a porte chiuse in vista del prossimo turno di campionato, in programma domenica sul campo della Carrarese. Tra gli infortunati, l’unico che può recuperare in tempi brevi è Rabbi ma non è affatto scontato che possa essere a disposizione allo stadio del Marmi. Peda invece ha raggiunto la Nazionale maggiore della Polonia e per una settimana non sarà a disposizione.