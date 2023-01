Oggi la ripresa al Centro: focus su Celia e Moncini

Dopo nove giorni di vacanza, la squadra di De Rossi si ritrova oggi alle 17 al centro sportivo Gibì Fabbri per ricominciare gli allenamenti in vista del girone di ritorno di serie B. Non è ancora stato diffuso il programma, ma è prevedibile che per riprendere il ritmo velocemente lo staff tecnico stia meditando di sottoporre i giocatori ad una serie di sedute particolarmente intense.

Nell’ultimo match di campionato prima del giro di boa – disputato il giorno di Santo Stefano contro il Pisa – nella lista dei convocati mancavano gli infortunati Celia e Moncini.

Alla ripresa degli allenamenti sarà interessante verificare le loro condizioni, anche se stando a quello che era filtrato prima della sosta dovrebbero riuscire a recuperare senza troppi problemi. Il laterale mancino si era fermato a causa di un problema al ginocchio il 18 dicembre contro il Parma, mentre la lesione muscolare dell’attaccante risale a 10 giorni prima contro il Perugia.

Il loro recupero sarebbe piuttosto importante anche considerando i tre atleti spallini squalificati in vista della trasferta di Reggio Calabria. Sul campo della squadra di Inzaghi infatti DDR non potrà contare su Meccariello (foto), Tripaldelli e Murgia, tutti fermati per un turno dal giudice sportivo.

Gli amaranto invece dovranno fare i conti con la squalifica di Pierozzi. Oltre alla gara del Granillo, a gennaio la Spal disputerà altre due partite a ‘mercato aperto’: sabato 21 gennaio in casa contro l’Ascoli e venerdì 27 gennaio sul campo del Cagliari. SPAL CARD. Oggi presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura non sarà attivo lo sportello dedicato alla sottoscrizione della card biancazzurra. A partire da martedì prossimo riprenderà la regolare emissione della Spal Card, ogni settimana dal martedì al giovedì, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.