Oggi l’allenatore si presenta

È una settimana inevitabilmente frenetica quella di mister Oddo, che ieri ha effettuato il secondo giorno di lavoro da allenatore della Spal e oggi alle 14 sarà presentato ufficialmente presso la sala stampa dello stadio Mazza. Alla presenza del direttore tecnico Lupo e del presidente Tacopina, tornato nella nostra città per dare il benvenuto al nuovo tecnico e stare vicino alla squadra in questo momento così delicato per la Spal. Nel frattempo, per dirigere la gara in programma sabato prossimo al Mazza contro il Como è stato designato Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo. Col fischietto piemontese i biancazzurri hanno un bilancio favorevole: una vittoria (proprio contro il Como, la scorsa stagione al Sinigaglia col punteggio di 0-2 con reti di Vido e Melchiorri) e due pareggi (l’ultimo per 1-1 sul campo dell’Ascoli, all’inizio di questo campionato) in tre gare complessive. L’arbitro Gariglio sarà coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Raspollini, dal quarto uomo Costanza, dal Var Aureliano e dall’Avar Del Giovane.

s.m.