Oltre cento partecipanti al seminario di Vallieri

Grande successo per l’associazione sportiva Shinsen di Michele Vallieri e il Csr, che hanno avuto ospite un grande campione contando oltre 100 partecipanti al seminario organizzato nelle palestre di Poggio Renatico e Cento. Benjamin Lah, campione mondiale di jujitsu (fighting system) e istruttore della polizia slovena ha infatti registrato il tutto esaurito all’evento organizzato dai gruppi sportivi ferraresi Shinsen Budo Academy e CSR Jujitsu Italia. "Dopo 4 anni che mancavo dall’Italia è stato bello sentire l’energia di questo gruppo – ha detto Lah dopo la due giorni –, sono convinto che alcuni degli atleti faranno dei grossi risultati se continueranno ad allenarsi così". Cento e Poggio Renatico si riaffacciano come protagonisti coltivando i giovanissimi, i genitori che sono stati coinvolti nella sezione dedicata alla difesa personale, gli esperti che si sono cimentati nello studio specifico in preparazione dei prossimi europei.