’Open day’ per il Campus del Cus

Lunedì 1 maggio, dalle ore 10 alle 12, gli impianti cussini di via Gramicia apriranno le loro porte per l’Open day di quella che, durante l’estate, sarà la 29esima edizione del Campus game per i nati dal 2009 al 2018.

Dopo il successo della passata edizione, per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, oltre alle rispettive famiglie, sarà possibile un assaggio di quelle che saranno le attività sportive proposte, conoscendo istruttori ed animatori che saranno al loro fianco, visitando le aree indoor ed outdoor indoor messe a disposizione per il soggiorno settimanale degli iscritti.

Nell’occasione sarà possibile chiedere tutte le informazioni utili; le quote di partecipazione saranno diversificate, ma chi si iscriverà in occasione dell’Open day godrà di un deciso sconto particolare per tutta la stagione del Campus.

Ulteriori informazioni si potranno avere consultando online il sito Cus o direttamente presso la segreteria in via Gramicia 41.

