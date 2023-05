Opes, Basilico già in semifinale Avanza anche il Giustospirito

Si sono disputati 6 incontri playoff valevoli per i Quarti di Finale di ritorno, le restanti 10 sfide sono in programma in settimana. La testa di serie n° 1 Basilico, dopo il pareggio dell’andata, non stecca al ritorno e accede alle semifinali grazie al 5-2 a Exera, 3-1 all’intervallo e 5-1 ad inizio ripresa. Prestazione spaziale di Arveda che dirige la squadra da centrale difensivo e segna anche una tripletta, unica nota stonata il palo colpito su calcio di rigore, peraltro sul 5-1. A segno anche Sisti nel 1° tempo e Audino nella ripresa, di Faggioli a fine prima frazione e di Bergossi allo scadere le reti dell’Exera. Il Basilico attende la vincente di Servizi Auto Catozzi – Wilson’s Pub, terminata 5-5 all’andata, mentre dall’altra parte del tabellone si sfidano Ristorantino Sidun–Baracca di Guendalo, 4-6 all’andata, e Hotel Lucrezia Borgia–Real di Mezzo, terminata 5-4 dopo i primi 50 minuti. Nel ritorno dei playoff di Serie A l’Osteria Strabassotti, che aveva perso 2-7 l’andata, si porta sul 5-2, ma subisce 5 gol di fila andando sotto 5-7, prima del 6-7 finale a favore del Giustospirito. Per l’Osteria Strabassotti doppiette di Corazza e Zeneli; per il Giustospirito tripletta di Capatti, doppietta di Smajli e reti di Alberghini e Oladund. Il Giustospirito se la vedrà o con Francolino o con Hurly Burly. Si erano chiuse entrambe con il punteggio di 7-5 le gare di andata tra Bar Mattino e New Team e tra Macaco Wine Beer & Food e AM Circolo Encap. Nei playoff di Serie B impresa sfiorata da Aqua e Salute, che va vicino a ribaltare il -5 dell’andata contro gli Scugnizzi di Bolzano portandosi sul 4-1 all’intervallo e sul 6-2 a 8’ dal termine, grazie alla cinquina di Tassi e al gol di Guirrini, ma gli Scugnizzi limitano la sconfitta: finisce 3-6.