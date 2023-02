Ora è ufficiale: Semplici allo Spezia

Dopo giorni di intense trattative, Leonardo Semplici (foto) può finalmente considerarsi il nuovo allenatore dello Spezia. Il tecnico fiorentino prende il posto di Luca Gotti, che in realtà era stato sollevato dall’incarico oltre una settimana fa. Nell’ultima gara di campionato contro la Juventus, gli aquilotti sono stati guidati da Fabrizio Lorieri che resterà comunque nello staff del nuovo allenatore. A proposito di collaboratori, mister Semplici ha chiesto ed ottenuto di avere al proprio fianco alcuni professionisti di fiducia quali il suo storico vice Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. L’ex allenatore della Spal ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. In questo momento lo Spezia – quartultimo a quota 19 punti – sarebbe salvo, ma la rimonta dell’Hellas Verona preoccupa non poco la società ligure, che ha preferito correre ai ripari chiamando un nuovo tecnico.