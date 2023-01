Ordine pubblico Spal-Bari forse slitta a domenica

L’incontro tra Spal e Bari in programma sabato prossimo alle 14 al Mazza rischia di slittare al giorno successivo. Al momento è solo un’ipotesi, ma la gara è stata inserita nella lista di quelle potenzialmente a rischio e tra oggi e domani gli organi competenti prenderanno una decisione definitiva. La tifoseria spallina non c’entra assolutamente nulla: il problema infatti risiede della concomitante trasferta del Lecce sul campo della Cremonese (fissata per lo stesso giorno alle 15). Le autorità temono che possano verificarsi incidenti lungo l’A14 tra i supporters baresi e quelli salentini in viaggio verso Ferrara e Cremona. Per questo si attende la decisione del Gos, che potrebbe comandare lo spostamento di una delle due partite – più probabilmente quella del Mazza – oppure il divieto di trasferta per le tifoserie in questione.

In attesa di una decisione definitiva, la Spal naturalmente non può avviare la prevendita dei biglietti.