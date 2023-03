"Orgoglioso della Tramec Continua e sempre solida"

Una stagione regolare memorabile. La Tramec chiude seconda, pari a Pistoia, ma con i toscani ad inseguire per via del 2-0 a favore negli scontri diretti, l’ultimo sei giorni fa al PalaCarrara, che ha potuto assistere da vicino all’ennesimo capolavoro dei ragazzi di Mecacci. Poi è stato il turno di Chieti, in una partita utile solo per i numeri, che Cento ha portato a casa guidata da un super Marks (32 punti in 32 minuti) e con un parziale nell’ultimo quarto di 21-12.

"La partita di domenica ha confermato una volta in più che la gara contro Mantova è stato solo un incidente di percorso, seguito all’intenso ed emozionante weekend vissuto in Coppa Italia – commenta il ds biancorosso Ivan Belletti –. Non era scontato vincere in questo modo, anche se la gara contava relativamente per entrambe, ma resto convinto che la Chieti di oggi, nella lotta salvezza, dara del filo da torcere a tutte". Un altro obbiettivo centrato, migliorando in maniera netta ciò che di buono ed importante era stato fatto nella passata stagione, quando Cento chiuse sesta, confermando poi il piazzamento al termine della fase ad orologio. "Senza false modestie, l’obbiettivo era ripetere i risultati dell’anno scorso, quindi raggiungere i playoff. La cosa incredibile, però, è l’impressionante continuità che questo gruppo ha avuto dall’inizio alla fine di questa stagione regolare. Siamo stati i primi a vincere a Udine, a Bologna, e a Pistoia, senza mai perdere più di due gare di fila e chiudendo solo con 6 sconfitte, mantenendo un equilibrio incredibile: sono veramente orgoglioso di questi ragazzi. Nella fase ad orologio affronteremo squadre che ci terranno a riscattarsi, perché già battute durante l’anno".

Domenica il primo round contro alla Milwaukee Dinelli Arena contro Treviglio, battuta a dicembre a Cento nei quarti di Coppa (la sfida potrebbe essere anticipata alle 17 e trasmessa in chiaro su MS Channel). Dopo traguardi del genere, impossibile non guardare al futuro: non solo quello della Tramec, ma anche quello di Belletti, alla quarta stagione a Cento. "Futuro? In società ancora nessuno mi ha chiamato per parlarne. Questi 4 anni insieme sono stati un sogno, passare dalla Serie B ad essere secondi in A2 è un qualcosa che mi rimarrà sempre dentro. La programmazione è fondamentale e prima ci si struttura e meglio è. Ora è giusto godersi il momento, poi, se e quando la società mi vorrà parlare, visto il bellissimo rapporto che c’è tra noi, sarò ben felice di farlo".

Giovanni Poggi