Oro per la Vaccari a Calderara Sbaragliata tutta la concorrenza

Domenica 14 maggio presso il centro sportivo Pederzini di Calderara di Reno si è svolta la fase regionale dei Campionati UISP, specialità Solo Dance.

A scendere in pista per la categoria Dance Pro Junior Femminile Vittoria Vaccari, che ha sbaragliato tutta la concorrenza ottenendo un punteggio eccezionale in entrambe le performance, danza obbligatoria e danza libera, che l’ha portata a salire sul primo gradino del podio.

Vittoria Vaccari, 17 anni compiuti appena la scorsa settimana, si è costruita un presente sportivo radioso e solido, costellato di prestigiosi titoli conseguiti in tutte le specialità praticate, Solo Dance, Singolo e Quartetto a cui si è aggiunto l’ennesimo di campionessa regionale di categoria Pro, con il quale ha confermato di avere davanti a sé un promettente futuro.

A seguire sulla stessa pista Matilde Frilli, talentuosa atleta al suo esordio quest’anno in una categoria dall’elevatissima difficoltà tecnica, che ha gareggiato per la categoria Allievi ottenendo un buon piazzamento.

Contemporaneamente nella stessa domenica ma presso il pattinodromo di Forlì si è svolta la fase regionale del Campionato Nazionale FISR che ha visto scendere in pista Martina Fergnani nella specialità Singolo per la categoria Divisione Nazionale; l’atleta che si è confrontata con pattinatrici di altissimo livello ha ottenuto un ottimo piazzamento conquistando il pass per la fase nazionale.