Ossigeno per il Casumaro, ok Portuense e X Martiri

Boccata d’ossigeno per il Casumaro, che espugna Camposanto, una diretta concorrente per evitare i play out. Esulta il direttore generale rossoblù, Fabio Montosi: "Finalmente ci siamo sbloccati, una prestazione sopra le righe. Una vittoria fortemente voluta, meritata, una prova di carattere". La prima dall’avvento di Massimiliano Testa, si vede già la sua mano? "Secondo me sì, prova ne sia che a Camposanto ha giocato con un modulo diverso da quello utilizzato da Panzetti, con due mezze punte e punta centrale Manfredini. Sono cambiati anche gli interpreti e si sono visti miglioramenti, nel rendimento e nell’atteggiamento: quattro punti in tre partite è un bottino incoraggiante per la prosecuzione della stagione. Se il campionato finisse oggi, saremmo salvi". Tre punti anche per la X Martiri è andata a vincere a Trebbo di Reno, formazione bolognese che la precedeva in classifica. Che ora sorride ai biancazzurri, con il prestigioso settimo posto in graduatoria. "Con vista play off – dice il direttore sportivo Riccardo Alberani – anche se adesso pensiamo a raggiungere la salvezza matematica. A Trebbo abbiamo giocato una bella partita, oltre ai tre gol abbiamo costruito altre occasioni".

Da sottolineare che con il gol messo a segno domenica Pagani (foto) è salito in doppia cifra. Nel girone D vittoria con il più classifico dei risultati della Portuense a spese del Cotignola, ma quanta fatica. "E’ vero – ne conviene Dino Del Mastio, l’allenatore – E’ stata una partita nervosa, spigolosa, con poco spettacolo ma la posta in palio era alto. E poi non si dimentichi che contro le pericolanti in questa fase del campionato è durissima. E infatti Cotignola si è difeso con le unghie e con i denti, ha avuto anche delle occasioni da gol. Nel secondo tempo la musica è cambiata, abbiamo alzato il ritmo, sbloccato il risultato con Laghi e in contropiede scritto la parola fine. Tre punti che ci avvicinano alla salvezza". Dolenti note per il Mesola, regolato da un tris al passivo a Sant’Alberto, e male anche l’Argentana, sconfitta 1-4 sabato.

