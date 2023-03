Ostellato vola sotto rete: serie C e un settore giovanile con novanta atlete

Giuseppe Pìparo, direttore tecnico e dirigente del Volley Ostellato, assieme agli dirigenti Salvatore Pannuzzo e Paolo Piva hanno costruito una straordinaria realtà pallavolistica, potendo contare sull’appoggio costante del sindaco Elena Rossi e del vicesindaco e assessore allo sport Davide Bonora. Sono una novantina le atlete che formano ben 7 squadre di volley, under 12, 13, 14, 16, 18, 1 divisione, serie C, si allenano e giocano nel bellissimo palazzetto dello sport di Ostellato. Originario della Sicilia, ha la pallavolo nel sangue Giuseppe, arrivato nel Delta per un concorso in Posta, dove lavora dal 1992, un passato da pallavolista in diverse squadre da Portogaribaldi a Migliaro, fino a 18 anni fa, quando venne chiamato dall’Ostellato Ducatus Volley, creando poi il Volley Ostellato "assieme a un gruppo di genitori e allenatori della società esistente – afferma Pìparo – e in sei anni dalla 2 divisione siamo saliti alla serie D". Oggi a Ostellato ci sono squadre femminili con alcune compagini che hanno partecipato alla final four, attualmente la società con la più forte formazione, a livello regionale, del panorama estense, e quando la serie C gioca in casa ha un seguito di oltre cento tifosi". Il team degli allenatori è composto da Giovanni Castagnoli, Paolo Ferrioli, Greta Volpi, Aurora Craveri, Federica Straforini e Francesca Calderoni. "Siamo fieri dell’importante realtà creatisi nel nostro comune - afferma il sindaco Elena Rossi - e siamo contenti di poter accogliere atlete anche dai comuni vicini. E’ stato modificato anche, parzialmente, il palazzetto per consentire allenamenti in contemporanea".

cla. casta.